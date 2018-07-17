Собянин выступил на открытии Московского урбанистического форума

По словам мэра, главной задачей форума стал поиск ответа на вопрос: как должен развиваться современный российский город.

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