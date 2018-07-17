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Собянин выступил на открытии Московского урбанистического форума
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Собянин выступил на открытии Московского урбанистического форума 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Вести Таганки
Он проводится в городе уже восьмой раз, в этом году форум впервые принимает парк «Зарядье», сообщает сетевое издание m24.ru.
По словам мэра, главной задачей форума стал поиск ответа на вопрос: как должен развиваться современный российский город.
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