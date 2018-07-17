Ещё
Мобильная телестудия заработает на Кольцевой линии метро во время Московского урбан-форума
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мобильная телестудия заработает на Кольцевой линии метро во время Московского урбан-форума 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Передвижная телестудия начнет работать на Кольцевой линии метро во время Московского урбан-форума, сообщили в информационном центре департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Она будет работать 17 и 18 июля. «Как меняется коммуникация с потребителями? Какая она — современная мода и как будет меняться образ горожанина? Как становятся шоколатье? Московский транспорт — в русской литературе. Впервые обсудим эти и другие интересные для горожан вопросы прямо в вагоне-студии метро», — отмечается в сообщении.
Интервью у гостей возьмет известный путешественник и тележурналист, ведущий телеканала «Моя планета» Марк Подрабинек. Беседы покажут на стенде Московского транспорта на форуме. Посмотреть видео можно будет в пабликах «Московский транспорт» и «Московское метро» в Facebook и VK. Принять участие в беседе смогут все желающие. В интервью войдут 20 самых интересных вопросов, заданных гостям через социальные сети, добавили в инфоцентре.
Гостями мобильной студии станут известные блогеры, москвоведы, фотографы, дизайнеры и другие эксперты. Среди них — автор передачи «Сделано в Москве» Владимир Раевский, модельеры Султана Французова и Катя Добрякова, гендиректор благотворительного фонда «Артист» Ольга Каталина и другие.
Кроме того, в «Зарядье» на стенде Московского транспорта будет работать стационарная телестудия. Там опытом поделятся лидеры мнений в области развития транспортной инфраструктуры: гендиректор МСОТ (UITP) Мохаммед Мезгани и управляющий директор проектного бюро Raumposition Даниэла Алльмейер, а также другие гости.
Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» будет проходить с 17 по 22 июля в парке «Зарядье». Его посвятят масштабным городским изменениям последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов.
Москва24: последние новости
Названы самые популярные у болельщиков ЧМ-2018 музеи Найдена самая маленькая квартира Москвы МЧС предупредило москвичей о сильной жаре днем 17 июля
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева55
Путина назвали «президентом Украины»286
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки413
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка66
Трампа обвинили в измене родине93
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение