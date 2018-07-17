Фестиваль «Московского долголетия» пройдет в парке «Фили» 19 июля

Фестиваль проекта "Московское долголетие" состоится в столичном парке "Фили" 19 июля. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Праздник "Спорт, активность, долголетие" будет проходить около главного входа и на аллеях парка с 11:00 до 18:00.

На фестивале посетители смогут заняться скандинавской ходьбой, поучаствовать в мастер-классе по зумбе, тибетской и суставной гимнастикам. Для гостей также проведут занятия по фитнесу и народным танцам.

Кроме того, в парке пройдут показательные выступления участников "Московского долголетия" по общей физической подготовке.