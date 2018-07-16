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Из-за ремонта теплотрассы в Орле перекроют улицу Гуртьева
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Из-за ремонта теплотрассы в Орле перекроют улицу Гуртьева 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Во время проведения ремонтных работ на участке теплотрассы в Орле ограничат движение транспорта по улице Гуртьева, сообщили в мэрии.
С 8.00 16 июля до 17.00 30 июля будет перекрыт участок дороги от дома №8 по улице Гуртьева до дома №36 по улице Салтыкова-Щедрина.
На это время будет организован объезд по улицам Салтыкова-Щедрина — Пионерской — Октябрьской — Красноармейской — Максима Горького — Пионерской.
Кроме того, на время капремонта железнодорожного переезда, с 23.00 20 июля до 6.00 23 июля, будет прекращено движение транспорта по Новосильскому шоссе.
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