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Опубликована программа фестиваля «Рановское лето»
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Опубликована программа фестиваля «Рановское лето»
АиФ Рязань
1 час назад
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28 июля в поселке Добрая Воля Ряжского района пройдет фестиваль «Рановское лето», сообщается на сайте районной администрации.
Полная программа фестиваля «Рановское лето»:
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