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Столичную программу развития цифровой среды «Умный город» могут принять до конца года
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Столичную программу развития цифровой среды «Умный город» могут принять до конца года 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Столичную программу развития цифровой среды «Умный город» могут утвердить до конца 2018 года, заявил на Московском урбанистическом форуме глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.
"Надеюсь, к осени, к концу года будет принята [программа «Умный город»], и мы будем двигаться дальше", — цитирует его Агентство «Москва».
Ранее Сергей Собянин поручил разработать программу развития цифровой среды «Умный город». Ермолаев рассказывал, что главными ее составляющими станут искусственный интеллект, технология блокчейна и виртуальная реальность. Программа сделает городское управление эффективнее. В ее составлении смогут поучаствовать сами жители. В общей сложности в Москве на базе различных информационных платформ ежегодно реализуется более 400 проектов.
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