Столичную программу развития цифровой среды «Умный город» могут принять до конца года 

Столичную программу развития цифровой среды «Умный город» могут утвердить до конца 2018 года, заявил на Московском урбанистическом форуме глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.
"Надеюсь, к осени, к концу года будет принята [программа «Умный город»], и мы будем двигаться дальше", — цитирует его Агентство «Москва».
Ранее Сергей Собянин поручил разработать программу развития цифровой среды «Умный город». Ермолаев рассказывал, что главными ее составляющими станут искусственный интеллект, технология блокчейна и виртуальная реальность. Программа сделает городское управление эффективнее. В ее составлении смогут поучаствовать сами жители. В общей сложности в Москве на базе различных информационных платформ ежегодно реализуется более 400 проектов.