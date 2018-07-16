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Мэр поблагодарил всех причастных к организации ЧМ-2018 в Москве
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Мэр поблагодарил всех причастных к организации ЧМ-2018 в Москве 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил всех, кто помогал провести чемпионат мира по футболу в столице. Об этом он написал на своем официальном сайте и его избирательного штаба.
«Самое массовое спортивное мероприятие за всю историю Москвы закончилось. Даже немного грустно. Спасибо всем, кто помог провести чемпионат в нашем городе. Спасибо организаторам, сотрудникам правоохранительных органов, волонтерам, транспортникам, строителям, работникам ЖКХ и всем-всем. Спасибо нашей команде, слов нет — молодцы», — написал глава города.
Столичный градоначальник также поблагодарил жителей столицы, отметив, что своим гостеприимством, энтузиазмом и улыбками москвичи создали такую атмосферу праздника, которую надолго запомнят гости города.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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