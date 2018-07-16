Мэр поблагодарил всех причастных к организации ЧМ-2018 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил всех, кто помогал провести чемпионат мира по футболу в столице. Об этом он написал на своем официальном сайте и его избирательного штаба.

«Самое массовое спортивное мероприятие за всю историю Москвы закончилось. Даже немного грустно. Спасибо всем, кто помог провести чемпионат в нашем городе. Спасибо организаторам, сотрудникам правоохранительных органов , волонтерам, транспортникам, строителям, работникам ЖКХ и всем-всем. Спасибо нашей команде, слов нет — молодцы», — написал глава города.

Столичный градоначальник также поблагодарил жителей столицы, отметив, что своим гостеприимством, энтузиазмом и улыбками москвичи создали такую атмосферу праздника, которую надолго запомнят гости города.

Сообщение Мэр поблагодарил всех причастных к организации ЧМ-2018 в Москве появились сначала на Москва Меняется.