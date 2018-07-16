МСОТ: Москва вышла в мировые лидеры в сфере общественного транспорта

Москва стала одним из мировых лидеров среди городов благодаря быстрому прогрессу в области городского транспорта, рассказал в комментарии ФБА «Экономика сегодня» генсек Международного союза общественного транспорта (МСОТ, UITP) Мохамед Мегани.

Напомним, что более ста тысяч человек отметили в минувшие выходные День московского транспорта. Отметить этот профессиональный праздник вышли не только сотрудники транспортного комплекса, но и пассажиры и даже гости столицы — болельщики чемпионата мира по футболу.

Заместитель мэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов выразил надежду, что посетители праздничных мероприятий, которые прошли на на ВДНХ, в Парке Победы и парке «Сокольники», а также в автобусных парках и депо, смогли «прочувствовать романтику» московского транспорта. Однако, стоит обратить внимание на то, что вся эта «романтика» общественного транспорта является результатом постоянной работы Москвы по развитию системы общественного транспорта.

В МСОТ полагают, что значительную роль в этом сыграла координационная работа Москвы, позволившая умело интегрировать все инфраструктурные проекты.

"Москва стала одним из мировых лидеров среди городов благодаря быстрому прогрессу, зафиксированному в области городского транспорта. В течение последних семи лет Москва улучшала свою транспортную систему и количественно, и качественно, объединив строительство большой инфраструктуры общественного транспорта с эффективным управлением движением и прочной институциональной структурой. Такие проекты как Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры значительно увеличивают транспортный поток и его интеграцию с существующими сетями. Ограничительная политика в отношении парковок машин и меры по повышению скорости движения благоприятно сказываются на эффективности городского транспорта и снижают уровень загрязнения окружающей среды. Интеллектуальный центр управления трафиком обеспечивает важную поддержку для лучшего отслеживания трафика. Обновление видов наземного транспорта и модернизация сети метро с внедрением нового подвижного состава (например, московских поездов) и передовых технологий (например, смарт-карта «Тройка») делают общественный транспорт более привлекательным и удобным в использовании для москвичей. Поэтому роль Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы является значительной благодаря прилагаемым усилиям по координации и интеграции осуществляемых проектов", — отметил генеральный секретарь МСОТ Мохамед Мегани.

Значительное ускорение темпов развития транспортной сферы в Москве связано с амбициозными целями: в столице курсируют обновленные трамваи «Витязь-М», тестируются новые модели электробусов, а обычные автобусы уже давно переведены на европейский стандарт топлива «Евро 5».

При этом уже с 2021 года власти планируют полностью отказаться от приобретения дизельных автобусов и троллейбусов в пользу более экономных и экологичных электробусов, что позволит заметно улучшить качество воздуха в городе. Все закупаемые машины оснащены климат-контролем и USB-слотами для зарядки гаджетов. А новые автобусные маршруты запускаются с опережением графика.

Председатель Комитета по городскому хозяйству и экономической политике Московского отделения «Опоры России» Станислав Супрунов отметил, что столица достойно справилась с наплывом болельщиков ЧМ-2018, которые оставляют о городе «только восторженные отзывы». А заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин «лично посетил все матчи и проблем не ощутил ни при подъезде автомашин, ни пешком, ни на общественном транспорте».