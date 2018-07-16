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Восточный вестибюль станции «Багратионовская» закрыт на ремонт
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Восточный вестибюль станции «Багратионовская» закрыт на ремонт 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
Станция «Багратионовская» с 16 июля изменила режим работы. На ремонт закрыт восточный вестибюль, а западный, наоборот, открыт после окончания реконструкции.
В связи с этим поезда «Русич» при движении в центр не будут открывать двери первых двух вагонов для посадки и высадки пассажиров. При движении из центра будут закрыты последние два вагона.
Новые поезда «Москва» при движении в центр на «Багратионовской» не будут открывать первые три вагона, из центра — последние три. Разница в количестве вагонов связана с длиной поездов. При этом пассажирам «Москвы» будет удобнее за счет сквозного прохода через весь состав.
Пассажирам рекомендуют быть аккуратнее при планировании маршрута. Чтобы помочь им сориентироваться, на станциях «Багратионовская» и «Фили» будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.
Филевская линия — одна из старейших в Московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты порядка 60 лет назад. Им нужен ремонт. Уже завершена реконструкция вестибюлей на «Кутузовской». Строители отремонтировали и четыре платформы на станциях «Фили» и «Студенческая». Станции стали светлее за счет навесов со светодиодным освещением и стеклянных витражей. Платформы облицевали гранитом, на пол уложили тактильную плитку для слабовидящих. На станциях размещены новые лайтбоксы с навигацией.
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