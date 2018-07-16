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С 1 сентября московские аспиранты получат льготы на проезд в общественном транспорте
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С 1 сентября московские аспиранты получат льготы на проезд в общественном транспорте 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Мэр Сергей Собянин рассказал в своём блоге, что во время его посещения московских вузов, аспиранты часто задают вопрос о льготах на проезд. В марте 2018 года были введены льготы для ординаторов. «Аспиранты не хуже ординаторов» — сказал мэр.
Мэр высказался за необходимость поддерживать молодых людей, выбирающих научную деятельность. С 1 сентября у аспирантов будут такие же льготы на проезд, как у студентов и ординаторов.
В марте 2018 года Московско-Тверская пригородная пассажирская компания сообщила о дополнительной, 50-процентной скидке на месячный проездной для ординаторов на пригородных поездах 600-ой нумерации.
Сейчас ординаторы пользуются льготой при оформлении разовых билетов не только на обычные электрички Московско-Тверского направления, но и на скоростные Ласточки.
По данным Мосгортранса, на сегодняшний день 50 тысяч льготников могут воспользоваться общественным транспортом.
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