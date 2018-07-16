Ещё
Тематические карты «Тройка», посвященные окончанию ЧМ‑2018, появились в московском метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией

Тематические карты «Тройка», посвященные окончанию ЧМ‑2018, появились в московском метро 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Московской метрополитен выпустил в двух дизайнах карты «Тройка», посвященные окончанию чемпионата мира по футболу, на одной изображена карта России, а на второй — российские болельщики на трибуне стадиона, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Транспортные карты «Тройка» с двумя новыми дизайнами, посвященными окончанию чемпионата мира по футболу — 2018, появились в кассах Московского метрополитена. Тематические проездные билеты выпустили тиражом 20 тысяч экземпляров (по 10 тысяч каждого дизайна)», — говорится в сообщении.
Первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов отметил, что к началу чемпионата мира по футболу были выпущены карты «Тройка» с футбольным мячом, залетающим в ворота, которые пользовались повышенным спросом у пассажиров. За время турнира было продано 160 тысяч таких карт.
«К окончанию чемпионата мира по футболу мы специально выпустили еще два вида футбольных дизайнов карты «Тройка», новые карты пополнят коллекцию поклонников футбола и останутся туристам на память о метро, Москве и мундиале», — сказал Латыпов.
Кроме, того на первом варианте футбольной «Тройки», которая посвящена окончанию ЧМ-2018, изображена карта России. На ней красными звездами отмечены города, в которых проходили матчи чемпионата. На втором варианте карты разместили фотографию российских болельщиков на трибуне стадиона и флаг России. Также на билетах написано «Россия-2018. Футбол. Russia 2018. Football».
РИАМО: последние новости
Около 40% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве к выходным ЦКАД даст возможность транзита грузового транспорта внутри Московской области Ряд трамваев в Москве изменил маршруты из‑за ремонтных работ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»147
Трамп разозлился на Путина из-за видео162
Глава Хорватии вступилась за Россию97
Лепс опозорился на свадьбе друга91
Песков рассказал о новом российском оружии113
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение