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Столичные власти планируют реконструировать проезд в Зеленограде
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Столичные власти планируют реконструировать проезд в Зеленограде 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект реконструкции проезда в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании согласилась с подготовкой проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — внутриквартальный проезд «Г» вдоль жилого дома — корп. 360 — в районе Матушкино — Савелки (ЗелАО)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что, согласно предварительному проекту, предполагается реконструкция внутриквартального проезда «Г» протяженностью 1,61 км с сохранением ширины проезжей части в 6 м и одной полосы движения в каждую сторону.
«Разработка проекта планировки территории будет вестись за счет средств бюджета Москвы», — отметил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.
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