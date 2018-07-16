Столичные власти планируют реконструировать проезд в Зеленограде

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект реконструкции проезда в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , на заседании согласилась с подготовкой проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — внутриквартальный проезд «Г» вдоль жилого дома — корп. 360 — в районе Матушкино — Савелки (ЗелАО)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, согласно предварительному проекту, предполагается реконструкция внутриквартального проезда «Г» протяженностью 1,61 км с сохранением ширины проезжей части в 6 м и одной полосы движения в каждую сторону.