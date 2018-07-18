В Москве может появиться бескарточная оплата проезда в городском транспорте

В общественном транспорте Москвы могут ввести бескарточную систему оплаты проезда, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов , передает корреспондент "Газеты.Ru"

Акцент, как отмечается, будет сделан на «бескарточный носитель» — любой электронный носитель будет способен работать с валидатором.

По его словам, нововведение может быть внедрено в 2020 году.

Ранее в рамках Московского урбанистического форума Ликсутов сообщил, что в Московском метрополитене на крупных станциях появились 15 туалетов, работающих по карте «Тройка». По словам чиновника, выбор был сделан в пользу наиболее загруженных станций с пересадками.

Если в ходе первого этапа окажется, что «это востребовано и удобно», то власти модумают над тем, чтобы дальше продолжать эту программу.