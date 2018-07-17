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Аспиранты получат льготы на проезд в общественном транспорте
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Аспиранты получат льготы на проезд в общественном транспорте 

Управа района Черемушки 58 минут назад
Фото: Управа района Черемушки
С 1 сентября аспиранты получат льготы на проезд в общественном транспорте Москвы, как студенты и ординаторы, сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, аспиранты часто задают вопрос о льготах на проезд, и власти приняли такое решение.
«Этими льготами испокон веков пользуются студенты. С 1 марта мы ввели их для ординаторов. Аспиранты ничем не хуже. Москва должна поддерживать молодых людей, которые делают выбор в пользу науки», — отметил столичный градоначальник.
Стоит отметить, что студенты и школьники в Москве уже сейчас пользуются большими льготами при оплате транспорта. Студенческий проездной на месяц без лимита поездок на метро, монорельсе и МЦК стоит всего 380 рублей.
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