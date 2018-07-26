В двух зонах отдыха запретили купание

Роспотребнадзор запретил купание в двух московских зонах отдыха

Купание в московских зонах отдыха «Тропарево» и «Левобережный» запрещено из-за неудовлетворительного качества воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

«Зоны отдыха «Тропарево» (ЮЗАО), «Левобережный» (САО) — купание временно запрещено из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям до получения повторных удовлетворительных результатов», — говорится в сообщении.