В двух зонах отдыха запретили купание

Купание в московских зонах отдыха «Тропарево» и «Левобережный» запрещено из-за неудовлетворительного качества воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
«Зоны отдыха «Тропарево» (ЮЗАО), «Левобережный» (САО) — купание временно запрещено из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям до получения повторных удовлетворительных результатов», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что в настоящее время в столице открыто для купания семь зон отдыха: озеро Черное, Большой городской пруд, Школьное озеро (Зеленоград); «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» (СЗАО); «Мещерское» (ЗАО); озеро Белое (ВАО). Также в городе принято в эксплуатацию и функционирует 42 зоны отдыха без купания.