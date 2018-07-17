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В Москве насчитывается около 500 парков
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В Москве насчитывается около 500 парков 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на Московском урбанистическом форуме (МУФ)-2018.
"Сегодня количество парков со 130 доведено до 500. Только в этом году более 80 парков будут приведены в порядок", — сказал он, передает Агентство «Москва».
Бирюков также отметил, что в ходе работ по благоустройству парков особое внимание уделяется вопросу сохранения исторического облика и архитектуры.
Ранее на пленарном заседании «Современный мегаполис. Новое пространство для жизни» на Московском урбанистическом форуме 2018 Сергей Собянин рассказал, что затраты на проекты по благоустройству пространства Москвы окупаются за полтора-два года.
Мэр заявил, что благоустройство столицы — «самый окупаемый проект из всех инвестиционных проектов, которые реализуются в Москве».
Московский урбанистический форум проходит в парке «Зарядье» и продлится до 22 июля. Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий.
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