Цикл из 50 бесплатных экскурсий по паркам и усадьбам пройдет в Москве с 27 июля по 26 августа

Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы. «В Москве пройдет цикл из 50 бесплатных экскурсий, посвященных паркам и природным ландшафтам столицы. На пешеходные прогулки по зеленым местам столицы можно попасть с 27 июля по 26 августа. Экскурсии организованы городским проектом «Гуляем по Москве» в рамках фестиваля «Цветочный джем». На них расскажут, как создавали парки несколько веков назад и какие растения цвели на клумбах. Среди мест — Сад им. Н. Баумана, «Красная Пресня», музей-заповедник «Коломенское», «Царицыно» и территории около 20 парков», — говорится в сообщении. Уточняется, что каждая экскурсия продлится от полутора до двух часов. Сопровождать гостей будут гиды проекта «Гуляем по Москве». Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. В одну группу смогут войти до 60 человек.