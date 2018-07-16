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Цикл из 50 бесплатных экскурсий по паркам и усадьбам пройдет в Москве с 27 июля по 26 августа
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Цикл из 50 бесплатных экскурсий по паркам и усадьбам пройдет в Москве с 27 июля по 26 августа 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.
«В Москве пройдет цикл из 50 бесплатных экскурсий, посвященных паркам и природным ландшафтам столицы. На пешеходные прогулки по зеленым местам столицы можно попасть с 27 июля по 26 августа. Экскурсии организованы городским проектом «Гуляем по Москве» в рамках фестиваля «Цветочный джем». На них расскажут, как создавали парки несколько веков назад и какие растения цвели на клумбах. Среди мест — Сад им. Н. Баумана, «Красная Пресня», музей-заповедник «Коломенское», «Царицыно» и территории около 20 парков», — говорится в сообщении.
Уточняется, что каждая экскурсия продлится от полутора до двух часов. Сопровождать гостей будут гиды проекта «Гуляем по Москве». Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. В одну группу смогут войти до 60 человек.
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