Свыше 20 тыс. болельщиков посетили бесплатные экскурсии в Москве во время ЧМ‑2018

С 14 июня по 15 июля в Москве организовали более 600 пешеходных и автобусных экскурсий, которые посетили свыше 20 тысяч футбольных болельщиков из разных стран мира, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По словам руководителя столичного департамента спорта и туризма города Николая Гуляева, чемпионат мира по футболу — 2018 помог России сделать огромный шаг в развитии туризма. Столица преобразилась не только в архитектурном и технологическом плане: благодаря чемпионату весь мир увидел, что Москва — дружелюбный современный город с богатейшей культурой и историей.

«За время акции «Москва — столица мирового футбола» мы провели более 600 экскурсий. Наша инициатива нашла отклик у москвичей и гостей столицы: мы до сих пор получаем огромное количество благодарностей», — отметил Гуляев.

Он добавил, что записаться на экскурсии могли все желающие в специальных мобильных экскурсионных пунктах, оформленных в виде ярких футбольных мячей. Они работали на Триумфальной площади, на Арбате, в начале Никольской улицы и у стеклянного купола в парке «Зарядье».

В столице также составили рейтинг городских музеев, которые чаще всего посещали российские и иностранные туристы во время чемпионата мира по футболу. В топ-5 вошли Музей космонавтики, который посетили более 16 тысяч человек, Музей современного искусства — более 1,6 тысячи посещений, музей-заповедник «Царицыно» и Музей Москвы — более тысячи посещений, Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Коломенское» — почти 700 посещений.