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Бесплатные экскурсии по паркам и усадьбам Москвы пройдут с 27 июля по 26 августа
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Бесплатные экскурсии по паркам и усадьбам Москвы пройдут с 27 июля по 26 августа 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Цикл из 50 бесплатных экскурсий по паркам и природным ландшафтам Москвы пройдет с 27 июля по 26 августа. Как сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии, каждая экскурсия будет проходить от полутора до двух часов.
"На них расскажут, как создавали парки несколько веков назад и какие растения цвели на клумбах. Среди мест — сад имени Баумана, «Красная Пресня», музей-заповедник «Коломенское», «Царицыно» и территории около двух десятков парков", — говорится в сообщении.
Для прогулок разработано 25 оригинальных маршрутов, каждая экскурсия пройдет дважды. Помимо изучения истории парков, посетители смогут полюбоваться территориями таких старинных усадеб, как Михалково и Измайлово.
Отмечается, что экскурсии организованы городским проектом «Гуляем по Москве» в рамках фестиваля «Цветочный джем».
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