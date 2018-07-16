Бесплатные экскурсии по паркам и усадьбам Москвы пройдут с 27 июля по 26 августа

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Цикл из 50 бесплатных экскурсий по паркам и природным ландшафтам Москвы пройдет с 27 июля по 26 августа. Как сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии, каждая экскурсия будет проходить от полутора до двух часов.

"На них расскажут, как создавали парки несколько веков назад и какие растения цвели на клумбах. Среди мест — сад имени Баумана, «Красная Пресня», музей-заповедник «Коломенское», «Царицыно» и территории около двух десятков парков", — говорится в сообщении.

Для прогулок разработано 25 оригинальных маршрутов, каждая экскурсия пройдет дважды. Помимо изучения истории парков, посетители смогут полюбоваться территориями таких старинных усадеб, как Михалково и Измайлово.

Отмечается, что экскурсии организованы городским проектом «Гуляем по Москве» в рамках фестиваля «Цветочный джем».