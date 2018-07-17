Волонтеры ФИФА поддерживают Собянина и переходят в его штаб

Волонтеры, которые работали на чемпионате мира по футболу, перейдут в предвыборный штаб Сергея Собянина . Об этом объявил волонтер Александр Рязанцев в «Известиях Hall», где накануне чествовали футбольных помощников.

"Мы выполнили свою задачу, закончили чемпионат мира, но впереди у нас много задач, — сказал он. — Впереди еще половина лета. Знаем, что совсем недавно вы открыли свой предвыборный штаб. Дальше мы хотим помогать Москве ".

Волонтеры подчеркнули, что вдохновлены успешной работой на чемпионате мира. «От лица всех волонтеров хочу поблагодарить вас за поддержку волонтерского движения», — сказала руководитель департамента по работе с волонтерами Оргкомитета «Россия-2018» Татьяна Гомзякова, обращаясь к мэру. — Это здорово. А мы поддержим вас 9 сентября на выборах". Она отметила, что в организации турнира помогали пять тысяч городских волонтеров.

Мэр столицы, в свою очередь, поддержал эту идею и поблагодарил столичных волонтеров за помощь в проведении турнира.

"Для того, чтобы принять чемпионат, Москва проделала огромный путь. Мы построили новые дороги, станции метро, появились первоклассные пешеходные улицы и парки, — заметил Собянин. — Целый месяц Москва была столицей мирового футбола. И, конечно, для многих людей мы предстали другой страной и другим городом, которых они не знали".