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Собянин выразил благодарность всем причастным к проведению ЧМ-2018 в Москве
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Собянин выразил благодарность всем причастным к проведению ЧМ-2018 в Москве 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге выразил признательность всем, кто помогал создавать праздничное настроение в российской столице во время проведения в России Чемпионата мира по футболу.
«Спасибо всем, кто помог провести чемпионат в нашем городе. Спасибо организаторам, сотрудникам правоохранительных органов, волонтерам, транспортникам, строителям, работникам ЖКХ и всем—всем. Спасибо нашей команде, слов нет — молодцы», — написал он.
Кроме того, мэр столицы поблагодарил москвичей, благодаря энтузиазму, гостеприимству и улыбкам которых была создана атмосфера, которую надолго запомнят все гости мундиаля.
«Да и все мы стали чуть-чуть другими. Стали более открытыми и уверенными в себе. Этот праздник будет всегда с нами», — отметил Собянин.
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