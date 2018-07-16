Собянин выразил благодарность всем причастным к проведению ЧМ-2018 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге выразил признательность всем, кто помогал создавать праздничное настроение в российской столице во время проведения в России Чемпионата мира по футболу.

«Спасибо всем, кто помог провести чемпионат в нашем городе. Спасибо организаторам, сотрудникам правоохранительных органов , волонтерам, транспортникам, строителям, работникам ЖКХ и всем—всем. Спасибо нашей команде, слов нет — молодцы», — написал он.

Кроме того, мэр столицы поблагодарил москвичей, благодаря энтузиазму, гостеприимству и улыбкам которых была создана атмосфера, которую надолго запомнят все гости мундиаля.

«Да и все мы стали чуть-чуть другими. Стали более открытыми и уверенными в себе. Этот праздник будет всегда с нами», — отметил Собянин.

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