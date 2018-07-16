Собянин поблагодарил всех причастных к организации и проведению ЧМ-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте поблагодарил всех причастных к организации и проведению чемпионата мира — 2018, который завершился вчера, 15 июля, финальным матчем между сборными Франции Хорватии (4:2).

«Самое массовое спортивное мероприятие за всю историю Москвы закончилось. Даже немного грустно.

Спасибо всем, кто помог провести чемпионат в нашем городе. Спасибо организаторам, сотрудникам правоохранительных органов , волонтёрам, транспортникам, строителям, работникам ЖКХ и всем-всем. Спасибо нашей команде, слов нет — молодцы.

Огромное спасибо москвичам, своим гостеприимством, энтузиазмом, улыбками вы создали такую атмосферу праздника, которую надолго запомнят наши гости. Да и все мы стали чуть-чуть другими. Стали более открытыми и уверенными в себе. Этот праздник будет всегда с нами. Спасибо, друзья!» — говорится в сообщении Собянина.