Собянин поблагодарил волонтеров за помощь в проведении ЧМ-2018

Поблагодарить волонтеров за самоотдачу и доброту приехал и мэр столицы Сергей Собянин . По его словам, Москва прошла большой путь, построив новые дороги, пешеходные зоны, станции метро. Все это, подчеркнул он, теперь будет служить москвичам. Волонтеров же мэр назвал «душой и лицом города».

"Вы стали дружными и открытыми, сделали все, чтобы чемпионат мира прошел на высшем уровне, — подчеркнул он. — Волонтеры сыграли выдающуюся роль в организации турнира".

И добавил: благодаря волонтерам иностранцы открыли для себя открытую и гостеприимную Россию , а вместе с ней и ее столицу. На московских стадионах, в фан-зонах, аэропортах и на улицах столицы дежурили около девяти тысяч волонтеров, из них пять тысяч — так называемые городские. Они встречали фанатов, помогали им ориентироваться в подземке и устраивали развлекательные мероприятия. Создавали атмосферу праздника и на Воробьевых горах, где работал главный фестиваль болельщиков.

Но прежде волонтеры прошли многоступенчатую подготовку. Самому старшему в большой армии волонтеров — 86 лет. Большинство же помощников были молодые люди.

Например, Анастасия Николаева на время чемпионата стала своеобразным проводником по центру столицы для иностранных туристов. Поскольку владеют английским и иранском, трудностей в общении не испытывала. Объясняла как пройти до знаковых мест Москвы, какие музеи лучше посетить и где перекусить. Болельщики показались ей открытыми и доброжелательными.

"Участвовала в таком знаковом для страны событии впервые, — рассказала она «РГ». — Ничуть не пожалела — остались незабываемые эмоции и впечатления".

Тем временем

Все городские службы во время чемпионата мира по футболу справились со своей работой на «отлично». Об этом журналистам заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков . По его словам, месяц для коммунальщиков выдался напряженным — все службы работали в усиленном режиме.

"Только в центральной части города количество вывезенного мусора в отдельные дни чемпионата увеличилось примерно в 20-30 раз, — заметил Бирюков. — Если в обычное время в пределах Кремлевского кольца ежедневно вывозится два-три грузовика бытового мусора, то в первые дни турнира их количество выросло до 12, а в разгар чемпионата — до 25-30".

Столичные улицы, добавил он, каждый день отмывали шампунем. Уборку, по словам Бирюкова, приходилось проводить уже после фанатских гуляний — примерно с 3.00 до 6.00 часов. Иностранные болельщики, рассказал Бирюков, увезли с собой из Москвы необычные сувениры — светодиодные лампочки с центральных улиц российской столицы. По его словам, им особенно полюбилось световое оформление двух городских улиц — Большой Дмитровки и Никольской. Последняя на время чемпионата мира по футболу стала неофициальной фан-зоной.

— Болельщики взбирались друг другу на плечи, снимали светодиодные лампочки и забирали с собой на добрую память, — сказал Бирюков.

Недостающие светодиоды, добавил чиновник, энергетики уже заменили новыми.