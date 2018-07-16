Собянин поблагодарил волонтеров за помощь в проведении ЧМ-2018 

Поблагодарить волонтеров за самоотдачу и доброту приехал и мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, Москва прошла большой путь, построив новые дороги, пешеходные зоны, станции метро. Все это, подчеркнул он, теперь будет служить москвичам. Волонтеров же мэр назвал «душой и лицом города».
"Вы стали дружными и открытыми, сделали все, чтобы чемпионат мира прошел на высшем уровне, — подчеркнул он. — Волонтеры сыграли выдающуюся роль в организации турнира".
И добавил: благодаря волонтерам иностранцы открыли для себя открытую и гостеприимную Россию, а вместе с ней и ее столицу. На московских стадионах, в фан-зонах, аэропортах и на улицах столицы дежурили около девяти тысяч волонтеров, из них пять тысяч — так называемые городские. Они встречали фанатов, помогали им ориентироваться в подземке и устраивали развлекательные мероприятия. Создавали атмосферу праздника и на Воробьевых горах, где работал главный фестиваль болельщиков.
Но прежде волонтеры прошли многоступенчатую подготовку. Самому старшему в большой армии волонтеров — 86 лет. Большинство же помощников были молодые люди.
Например, Анастасия Николаева на время чемпионата стала своеобразным проводником по центру столицы для иностранных туристов. Поскольку владеют английским и иранском, трудностей в общении не испытывала. Объясняла как пройти до знаковых мест Москвы, какие музеи лучше посетить и где перекусить. Болельщики показались ей открытыми и доброжелательными.
"Участвовала в таком знаковом для страны событии впервые, — рассказала она «РГ». — Ничуть не пожалела — остались незабываемые эмоции и впечатления".
Тем временем
Все городские службы во время чемпионата мира по футболу справились со своей работой на «отлично». Об этом журналистам заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, месяц для коммунальщиков выдался напряженным — все службы работали в усиленном режиме.
"Только в центральной части города количество вывезенного мусора в отдельные дни чемпионата увеличилось примерно в 20-30 раз, — заметил Бирюков. — Если в обычное время в пределах Кремлевского кольца ежедневно вывозится два-три грузовика бытового мусора, то в первые дни турнира их количество выросло до 12, а в разгар чемпионата — до 25-30".
Столичные улицы, добавил он, каждый день отмывали шампунем. Уборку, по словам Бирюкова, приходилось проводить уже после фанатских гуляний — примерно с 3.00 до 6.00 часов. Иностранные болельщики, рассказал Бирюков, увезли с собой из Москвы необычные сувениры — светодиодные лампочки с центральных улиц российской столицы. По его словам, им особенно полюбилось световое оформление двух городских улиц — Большой Дмитровки и Никольской. Последняя на время чемпионата мира по футболу стала неофициальной фан-зоной.
— Болельщики взбирались друг другу на плечи, снимали светодиодные лампочки и забирали с собой на добрую память, — сказал Бирюков.
Недостающие светодиоды, добавил чиновник, энергетики уже заменили новыми.