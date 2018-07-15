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Сергей Собянин — о ЧМ-2018: " Этот праздник будет всегда с нами"
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Сергей Собянин — о ЧМ-2018: " Этот праздник будет всегда с нами" 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги завершившегося чемпионата мира-2018. Турнир проходил в 11 российских городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. В финале французы обыграли хорватов со счетом 4:2.
— Самое массовое спортивное мероприятие за всю историю Москвы закончилось, — написал Собянин на своем официальном сайте. — Даже немного грустно. Спасибо всем, кто помог провести чемпионат в нашем городе. Спасибо организаторам, сотрудникам правоохранительных органов, волонтерам, транспортникам, строителям, работникам ЖКХ и всем—всем. Спасибо нашей команде, слов нет — молодцы. Огромное спасибо москвичам, своим гостеприимством, энтузиазмом, улыбками вы создали такую атмосферу праздника, которую надолго запомнят наши гости. Да и все мы стали чуть-чуть другими. Стали более открытыми и уверенными в себе. Этот праздник будет всегда с нами. Спасибо, друзья!
Да здравствует Франция! Трехцветная машина, Дешаму — «Золотой мяч» //
Против такой Франции не поможет даже хорватский характер. «Трехцветные» — чемпионы мира!
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