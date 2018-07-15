На столицу надвигается 30-градусная жара

Жителей российской столицы предупредили о тридцатиградусной жаре, которая установится в Москве в предстоящие выходные, передает НСН.

В субботу и воскресенье показатели ртутных столбиков термометров будут превышать климатическую норму на 5–6 градусов. Кроме того, специалисты не исключают, что в столичном регионе пройдёт кратковременные дожди — местами с грозами.

Отмечается, что такой характер погоды сохранится и в течение следующей недели: в Москве и области будет жарко, возможны кратковременные осадки. В среду воздух может прогреться до 30 градусов.