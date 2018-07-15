Ещё
На столицу надвигается 30-градусная жара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На столицу надвигается 30-градусная жара 

Газета.Ru 1 час назад
Жителей российской столицы предупредили о тридцатиградусной жаре, которая установится в Москве в предстоящие выходные, передает НСН.
В субботу и воскресенье показатели ртутных столбиков термометров будут превышать климатическую норму на 5–6 градусов. Кроме того, специалисты не исключают, что в столичном регионе пройдёт кратковременные дожди — местами с грозами.
Отмечается, что такой характер погоды сохранится и в течение следующей недели: в Москве и области будет жарко, возможны кратковременные осадки. В среду воздух может прогреться до 30 градусов.
Газета.Ru: последние новости
Станция метро "Багратионовская" изменит режим работы с 16 июля В московском метро обновили навигационные знаки к ЧМ-2018 В Москве у амурских леопардов родились два котенка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно334
Израиль сбил российский беспилотник420
Религиозных пассажиров сняли с рейса в Москву41
«Она умирает». Врачи отказались лечить пенсионерку176
Горела как свечка. Стали известны детали трагедии Рубинчик12
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение