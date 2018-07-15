Поезда на Киевском направлении МЖД следуют с увеличенным интервалом из-за подозрительного предмета

Из-за обнаружения подозрительного предмета в вагоне поезда на станции «Солнечная» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) поезда следуют с увеличенным интервалом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«Сегодня в 14:08 на станции «Солнечная» из-за обнаружения подозрительного предмета в вагоне был вынужденно остановлен пригородный поезд №6157 Москва-Калуга-1 Киевского направления МЖД. На время работы правоохранительных органов пассажиры были эвакуированы. На период незапланированной стоянки состава движение других поездов на перегоне было организовано по соседним путям. В результате несколько составов, включая данный электропоезд, следуют с увеличенным интервалом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что диспетчерский аппарат МЖД делает все возможное, чтобы сократить опоздание задержанных поездов и ввести их движение в график.

«Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — заключили в пресс-службе.