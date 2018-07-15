Ещё
Поезда на Киевском направлении МЖД следуют с увеличенным интервалом из-за подозрительного предмета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поезда на Киевском направлении МЖД следуют с увеличенным интервалом из-за подозрительного предмета 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Из-за обнаружения подозрительного предмета в вагоне поезда на станции «Солнечная» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) поезда следуют с увеличенным интервалом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«Сегодня в 14:08 на станции «Солнечная» из-за обнаружения подозрительного предмета в вагоне был вынужденно остановлен пригородный поезд №6157 Москва-Калуга-1 Киевского направления МЖД. На время работы правоохранительных органов пассажиры были эвакуированы. На период незапланированной стоянки состава движение других поездов на перегоне было организовано по соседним путям. В результате несколько составов, включая данный электропоезд, следуют с увеличенным интервалом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что диспетчерский аппарат МЖД делает все возможное, чтобы сократить опоздание задержанных поездов и ввести их движение в график.
«Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — заключили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
С.Собянин поблагодарил реставраторов за проделанную работу на ВДНХ С.Собянин: ЦКАД даст возможность транзита грузового транспорта внутри Подмосковья С.Собянин открыл фонтаны Центральной аллеи на ВДНХ после реставрации
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно342
Израиль сбил российский беспилотник423
Религиозных пассажиров сняли с рейса в Москву41
«Она умирает». Врачи отказались лечить пенсионерку179
Горела как свечка. Стали известны детали трагедии Рубинчик
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение