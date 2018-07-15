Количество спасенных на водоемах Москвы 15 июля увеличилось до восьми человек

Еще один мужчина был спасен в Терлецком пруду 15 июля 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«В Восточном округе спасли мужчину 1969 г. рождения. В состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина купался в Терлецком пруду №3. Начал просить о помощи в 25 м от берега. Спасатели поисково-спасательной станции «Терлецкая» заметили пострадавшего во время патрулировании и поспешили ему на помощь. Доставили на станцию МГПСС, где оказали ему помощь. В 20:30 отпустили спасенного в сопровождении друзей На данный момент сегодня спасено восемь человек. 10 человек спасено за выходные дни», — говорится в сообщении.