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«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе 16 июля из-за грозы и непогоды
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«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе 16 июля из-за грозы и непогоды 

Москва меняется 55 минут назад
Фото: Москва меняется
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье в понедельник, 16 июля, из-за грозы и сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Так, 16 июля с 9:00 в столичном регионе прогнозируется гроза и усиление ветра с сохранением на 12 часов.
Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе с порывистым ветром до 15 м/с в воскресенье, 15 июля.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение «Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе 16 июля из-за грозы и непогоды появились сначала на Москва Меняется.
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