«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе 16 июля из-за грозы и непогоды

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве Подмосковье в понедельник, 16 июля, из-за грозы и сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Так, 16 июля с 9:00 в столичном регионе прогнозируется гроза и усиление ветра с сохранением на 12 часов.

Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе с порывистым ветром до 15 м/с в воскресенье, 15 июля.

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