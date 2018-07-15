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Мэр поблагодарил реставраторов за благоустройство ВДНХ
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Собянин поблагодарил реставраторов за благоустройство ВДНХ 

Москва24 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Сергей Собянин поблагодарил реставраторов, участвовавших в благоустройстве и реконструкции ВДНХ. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
Открытие фонтанов на Центральной аллее и "Золотого колоса" мэр назвал историческим днем для выставки. По его словам, это — одна из визитных карточек Москвы.
"Снова встречает во всей красе арка Главного входа ВДНХ. Мы отреставрировали фасады, заменили инженерные коммуникации, сделали архитектурную подсветку. Спасибо всем, кто вместе с нами воссоздает исторический облик ВДНХ. Работает с архивами, корпит над чертежами, колдует над каждым сантиметром сооружений", — подчеркнул Собянин.
При реконструкции ВДНХ прошло устройство фонтанов Центральной аллеи. Их ни разу не реконструировали с 1954 года. Работы также затронули главный фонтан "Золотой колос". На основании, отделанном серым гранитом, восстановлены большие рога изобилия, покрытые многоцветной смальтой.
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