Мэр поблагодарил реставраторов за благоустройство ВДНХ

Собянин поблагодарил реставраторов за благоустройство ВДНХ

Сергей Собянин поблагодарил реставраторов, участвовавших в благоустройстве и реконструкции ВДНХ. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Открытие фонтанов на Центральной аллее и "Золотого колоса" мэр назвал историческим днем для выставки. По его словам, это — одна из визитных карточек Москвы

"Снова встречает во всей красе арка Главного входа ВДНХ. Мы отреставрировали фасады, заменили инженерные коммуникации, сделали архитектурную подсветку. Спасибо всем, кто вместе с нами воссоздает исторический облик ВДНХ. Работает с архивами, корпит над чертежами, колдует над каждым сантиметром сооружений", — подчеркнул Собянин.

При реконструкции ВДНХ прошло устройство фонтанов Центральной аллеи. Их ни разу не реконструировали с 1954 года. Работы также затронули главный фонтан "Золотой колос". На основании, отделанном серым гранитом, восстановлены большие рога изобилия, покрытые многоцветной смальтой.