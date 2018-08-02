Жаркая погода ожидается 2 августа в Московском регионе

МОСКВА , 2 августа. / ТАСС /. По-летнему жаркая погода без осадков ожидается 2 августа в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Малооблачно, без осадков", — говорится в сообщении. Днем в столице будет от 28 до 30 градусов. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Подмосковье днем в четверг ожидается 25-30 градусов, ночью — от 12 до 17 градусов тепла.

В ночь на пятницу температура воздуха в Москве опустится до 15-17 градусов, без осадков, ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду.