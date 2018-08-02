Ещё
Жаркая погода ожидается 2 августа в Московском регионе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жаркая погода ожидается 2 августа в Московском регионе 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. По-летнему жаркая погода без осадков ожидается 2 августа в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
"Малооблачно, без осадков", — говорится в сообщении. Днем в столице будет от 28 до 30 градусов. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.
В Подмосковье днем в четверг ожидается 25-30 градусов, ночью — от 12 до 17 градусов тепла.
В ночь на пятницу температура воздуха в Москве опустится до 15-17 градусов, без осадков, ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду.
ТАСС: последние новости
Школы Москвы могут начать учебный год в любой день до 3 сентября Выставка современного искусства Москвы открылась в Манеже Участки двух улиц в ЦАО в Москве перекроют 4 и 5 августа из-за съемок фильма
Комментарии  Ещё 62 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью709
Действия армянских властей раздражают Кремль164
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР222
WhatsApp будет брать деньги за сообщения
Все полицейские города в США уволились в один вечер21
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение