В Московском регионе ожидаются небольшой дождь и до 30 градусов жары

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Кратковременный дождь и до 30 градусов жары ожидаются в пятницу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь", — говорится в сообщении.

Днем в столице будет от 27 до 29 градусов. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В ночь на субботу температура воздуха в Москве опустится до 20-22 градусов. Вероятность дождей сохранится. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В Подмосковье в пятницу днем — 25-30 градусов, ночью — от 17 до 22 градусов тепла.