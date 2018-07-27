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В Московском регионе ожидаются небольшой дождь и до 30 градусов жары
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В Московском регионе ожидаются небольшой дождь и до 30 градусов жары 

ТАСС 36 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Кратковременный дождь и до 30 градусов жары ожидаются в пятницу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
"Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь", — говорится в сообщении.
Днем в столице будет от 27 до 29 градусов. Ветер восточный, 5-10 м/с.
Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.
В ночь на субботу температура воздуха в Москве опустится до 20-22 градусов. Вероятность дождей сохранится. Ветер восточный, 5-10 м/с.
В Подмосковье в пятницу днем — 25-30 градусов, ночью — от 17 до 22 градусов тепла.
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