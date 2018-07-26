Теплая погода и дожди ожидаются в Московском регионе в четверг 

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Кратковременный дождь и до 28 градусов тепла ожидаются в четверг в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
"Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь", — говорится в сообщении.
Днем в столице будет от 25 до 27 градусов. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.
В ночь на пятницу температура воздуха в Москве опустится до 17-19 градусов. Вероятность дождей сохранится. Ветер восточный 5-10 м/с.
В Подмосковье днем в четверг ожидается 23-28 градусов, ночью — от 15 до 20 градусов тепла.