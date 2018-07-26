Теплая погода и дожди ожидаются в Московском регионе в четверг

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Кратковременный дождь и до 28 градусов тепла ожидаются в четверг в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь", — говорится в сообщении.

Днем в столице будет от 25 до 27 градусов. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В ночь на пятницу температура воздуха в Москве опустится до 17-19 градусов. Вероятность дождей сохранится. Ветер восточный 5-10 м/с.