Теплая и солнечная погода ожидается 1 августа в Московском регионе

МОСКВА , 1 августа. / ТАСС /. По-летнему теплая и ясная погода с температурой до 30 градусов ожидается 1 августа в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Малооблачно, без осадков", — говорится в сообщении. Днем в столице будет от 27 до 29 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

Подмосковье днем в среду ожидается 25-30 градусов, ночью — от 11 до 16 градусов тепла.

В ночь на четверг температура воздуха в Москве опустится до 15-17 градусов, будет без осадков, ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду.