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Теплая и солнечная погода ожидается 1 августа в Московском регионе
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Теплая и солнечная погода ожидается 1 августа в Московском регионе 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. По-летнему теплая и ясная погода с температурой до 30 градусов ожидается 1 августа в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
"Малооблачно, без осадков", — говорится в сообщении. Днем в столице будет от 27 до 29 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.
В Подмосковье днем в среду ожидается 25-30 градусов, ночью — от 11 до 16 градусов тепла.
В ночь на четверг температура воздуха в Москве опустится до 15-17 градусов, будет без осадков, ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду.
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