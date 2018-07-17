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Станции московского метро и МЦК дополнительно оборудуют 10 стойками «Живое общение»
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Станции московского метро и МЦК дополнительно оборудуют 10 стойками «Живое общение» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Еще 10 стоек «Живое общение» установят в столичном метро и на станциях Московского центрального кольца (МЦК). Об этом на Московском урбанистическом форуме сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
«Мы увеличим количество информационных стоек, где можно получить всю необходимую информацию, на 10 штук», — сказал он.
Р. Латыпов также отметил, что во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. в метро дежурили 5 тыс. человек, в том числе 800 англоговорящих.
Стойки «Живое общение» находятся на 13 станциях метро: «Площадь Революции», «Александровский сад», «Пушкинская», «Баррикадная», «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Киевская» Арбатско-Покровской линии, «Комсомольская» Кольцевой линии, «Курская» Кольцевой линии, «Белорусская» Кольцевой линии, «Парк культуры» Кольцевой линии, «Китай-город» Калужско-Рижской линии, «Сретенский бульвар» и пяти станциях МЦК — «Кутузовская», «Площадь Гагарина», «Лужники», «Деловой Центр» и «Шелепиха».
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