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Станции метро и МЦК оборудуют дополнительными стойками «Живое общение»
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Станции метро и МЦК оборудуют дополнительными стойками «Живое общение» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Южные горизонты
Дополнительные стойки «Живое общение» установят в столичном метро и на станциях Московского центрального кольца (МЦК), сообщает сетевое издание m24.ru.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
"Мы увеличим количество информационных стоек, где можно получить всю необходимую информацию, на 10 штук", — сказал он.
Латыпов также сообщил, что во время проведения чемпионата мира по футболу в столичном метро дежурили пять тысяч человек, в том числе 800 англоговорящих.
В настоящий момент стойки «Живое общение» находятся на 13 станциях метро.
Ранее сообщалось, что количество пассажиров метрополитена и МЦК увеличилось на 27 миллионов человек за последние полгода. С января 2018 года подземкой и МЦК воспользовались более 1 миллиарда 262 миллионов пассажиров.
Станция-рекордсмен по динамике пассажирооборота в метро — «Саларьево». За шесть месяцев ей воспользовались 5,8 миллиона человек. Также сильно увеличилось количество пассажиров на «Китай-Городе» и «Площади Революции».
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