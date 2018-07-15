Метрополитен: Уже более 47 тыс. болельщиков прибыли к стадиону «Лужники» на метро и МЦК 

Более 47 тыс. болельщиков прибыли к стадиону «Лужники» на финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 г. на метро и поездах Московского центрального кольца (МЦК) почти за час до игры. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«Уже более 47 тыс. человек прибыли к стадиону «Лужники» на Московском метрополитене и МЦК. Матч ЧМ-2018 Франция-Хорватия начнется в 18:00», — говорится в сообщении.
ЧМ-2018 стартовал в России 14 июня и завершится 15 июля. Матчи проходили на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург. Победитель ЧМ-2018 определится в поединке Франция-Хорватия, который пройдет в 18:00 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.