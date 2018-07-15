Метрополитен: Уже более 47 тыс. болельщиков прибыли к стадиону «Лужники» на метро и МЦК

Более 47 тыс. болельщиков прибыли к стадиону «Лужники» на финальный матч чемпионата мира по футболу 2018 г. на метро и поездах Московского центрального кольца (МЦК) почти за час до игры. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«Уже более 47 тыс. человек прибыли к стадиону «Лужники» на Московском метрополитене и МЦК. Матч ЧМ-2018 Франция-Хорватия начнется в 18:00», — говорится в сообщении.