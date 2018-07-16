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Метро Москвы и МЦК входили в обычный режим работы через 40 минут после матчей ЧМ
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Метро Москвы и МЦК входили в обычный режим работы через 40 минут после матчей ЧМ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Столичная подземка и Московское центральное кольцо уже через 40 минут после окончания матчей ЧМ входили в нормальный режим работы. Об этом сообщил ТАСС вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.
Ранее было известно, что МЦК и метро справлялись с наплывом болельщиков после матчей в Москве за 1 час 5 минут.
"Для нужд чемпионата (мира) были задействованы три новые станции метро и МЦК, реконструирована дорожно-транспортная сеть в районе спортивных мероприятий. О работе логистического комплекса судите сами — через сорок минут после матчей и метрополитен, и МЦК входили в обычный режим работы. Это говорит о том, что транспортная инфраструктура полностью справилась с наплывом болельщиков. И вся эта инфраструктура, в том числе благоустроенные улицы, остаются в городе", — сказал он.
Хуснуллин также отметил, что перед столицей, которая успешно реализовывает масштабную трансформацию городской среды, неизбежно возникнет новая задача — оставаться конкурентоспособным мегаполисом в новой экономике, где все будет определять человеческий капитал. —
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