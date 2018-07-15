Ещё
В Москве отметили День Франции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве отметили День Франции 

Москва меняется 1 час назад
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Вчера, 14 июля, на территории дизайн-завода «Флакон» состоялся День Франции, где все желающие могли поближе познакомиться с культурой этой страны.
Площадку фестиваля разбили на тематические зоны — по одной на каждый регион страны. В программе фестиваля — лекции, дегустации, танцы, концерты и шоу фокусников, а также парад бульдогов и маркет национальной еды, где можно было попробовать свежую выпечку и национальные французские блюда.
Фестиваль приурочен ко Дню взятия Бастилии, который с размахом отмечают во Франции. Он прошел на территории дизайн-завода «Флакон» по адресу: ул. Большая Новодмитровская, д. 36/4.
Москва меняется: последние новости
Южный вестибюль станции метро «Спортивная» работает только на выход из-за финала ЧМ-2018 В столице пройдет фестиваль «Свежесть лета» 21 июля Июльская жара усилится к выходным до +30 градусов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил российский беспилотник138
«Будут воровать в два раза больше»416
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ248
Украинец умер после драки с россиянином в Турции31
Россиян напугали снижением пенсий без реформы142
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
01:31
«Не испытывает восторга относительно Украины»
В мире Статьи
02:56
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение