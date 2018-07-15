В Москве отметили День Франции

Вчера, 14 июля, на территории дизайн-завода «Флакон» состоялся День Франции , где все желающие могли поближе познакомиться с культурой этой страны.

Площадку фестиваля разбили на тематические зоны — по одной на каждый регион страны. В программе фестиваля — лекции, дегустации, танцы, концерты и шоу фокусников, а также парад бульдогов и маркет национальной еды, где можно было попробовать свежую выпечку и национальные французские блюда.

Фестиваль приурочен ко Дню взятия Бастилии, который с размахом отмечают во Франции. Он прошел на территории дизайн-завода «Флакон» по адресу: ул. Большая Новодмитровская, д. 36/4.