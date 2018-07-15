Мэром Москвы были торжественно открыты отреставрированные фонтаны

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье посетил ВДНХ, где торжественно открыл 14 восстановленных фонтанов, расположенных на Центральной аллее парка. Отмечается, что жирандоли не реставрировались с 1954 года.

"ТАСС". Строительные работы на ВДНХ стартовали в 2015 году, в прошлому году фонтанам и историческим павильонам было принято решение вернуть первозданный вид. Таким образом, были проведены наружные сети водоснабжения и водоотведения, выполнен капитальный ремонт насосных зданий, а также произведен монтаж систем электроснабжения и гидравлических систем, сообщает Информационное агентство России

Теперь, по словам главы столицы, территория парка, олицетворявшего собой советскую эпоху 50-х годов, полностью адаптирована для комфортного пребывания гостей. Кроме того, в зоне выполненных ремонтных работ были высажены цветы и деревья.