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Мэром Москвы были торжественно открыты отреставрированные фонтаны
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Мэром Москвы были торжественно открыты отреставрированные фонтаны 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье посетил ВДНХ, где торжественно открыл 14 восстановленных фонтанов, расположенных на Центральной аллее парка. Отмечается, что жирандоли не реставрировались с 1954 года.
Строительные работы на ВДНХ стартовали в 2015 году, в прошлому году фонтанам и историческим павильонам было принято решение вернуть первозданный вид. Таким образом, были проведены наружные сети водоснабжения и водоотведения, выполнен капитальный ремонт насосных зданий, а также произведен монтаж систем электроснабжения и гидравлических систем, сообщает Информационное агентство России "ТАСС".
Теперь, по словам главы столицы, территория парка, олицетворявшего собой советскую эпоху 50-х годов, полностью адаптирована для комфортного пребывания гостей. Кроме того, в зоне выполненных ремонтных работ были высажены цветы и деревья.
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