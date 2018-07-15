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С. Собянин осмотрел итоги реконструкции территории ВДНХ
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С. Собянин осмотрел итоги реконструкции территории ВДНХ 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Арбатские Вести
Завершается реконструкция ВДНХ и благоустройство прилегающей к ней территории. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра итогов работ на выставке.
«Закончены фасадные работы на павильоне «Земледелие», закончены работы на входной арке ВДНХ. ВДНХ начинает приобретать такой вид, который наши современники даже многие и не видели. Она приобретает великолепие 50-х годов так, как она изначально была задумана. Помимо этих сооружений реставрируются павильоны бывших Союзных Республик: Казахстана, Азербайджана и целого ряда других», — сказал С. Собянин.
Он также сообщил, что на Центральной аллее выставки высажено более 20 тыс. цветов, 4 тыс. роз. «ВДНХ становится все более интересным и привлекательным. Вокруг ВДНХ ведется также большая работа по благоустройству: закончено около 20 га территории, благоустроено, упорядочено парковочное пространство, движение автобусов», — подчеркнул С. Собянин.
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