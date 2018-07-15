На ВДНХ отреставрировали фонтаны центральной аллеи

Собянин открыл 14 отреставрированных фонтанов центральной аллеи ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье посетил территорию ВДНХ, где открыл 14 отреставрированных фонтанов центральной аллеи, которые не реконструировались с 1954 года.

Реставрация на ВДНХ стартовала три года назад, с 2017 года началась масштабная реставрация 14 фонтанов и 37 исторических павильонов.

"Сегодня исторический этап, запускается 14 фонтанов на главной аллее. Отремонтированы не только фонтаны, но и фасады центрального павильона, а также павильоны бывших союзных республик. Кроме того, посажено более 20 тысяч цветов и 4 тысячи роз, вокруг ведется работа по благоустройству. Территория ВДНХ сегодня благоустроена и комфортна", — сказал мэр.

По его словам, территория ВДНХ стала символом 50-х годов, когда архитектура и памятники представляли собой "небывалое великолепие для того времени". Как отметил Собянин, в конце "застойного периода" памятники начали приходить в упадок, в 90-х годах на ВДНХ была открыта торговля. "Год за годом восстанавливаем былое величие ВДНХ. Восстановили скульптуру тракториста и колхозницы", — добавил мэр.

В рамках реконструкции фонтанов на центральной аллее выполнены работы по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения (уложено 3,01 км водопроводных труб и 1,6 км труб для прокладки электротехнических сетей), а также произведен капитальный ремонт насосных зданий, сделан монтаж систем электроснабжения и гидравлических систем (уложено 6,1 км кабельных линий). Помимо этого, проведен ремонт основного фонтана "Золотой колос", который примет свой первоначальный облик.