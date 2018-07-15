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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в воскресенье
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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в воскресенье 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В столице в воскресенье прогнозируется дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду, москвичам и гостям столицы рекомендовали быть осторожными в непогоду, передает РИАМО.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, 15 июля в течение дня в городе Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза", — сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.
Ветер будет дуть северо-восточный, восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15 метров в секунду.
"Будьте осторожны и внимательны", — заключается в материале.
В воскресенье погода будет носить по-настоящему летний характер: жара в совокупности с кратковременными ливневыми дождями, местами сопровождающимися грозами. Температура воздуха повысится до отметок 26-28 градусов в Москве и до 23-28 градусов по области.
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