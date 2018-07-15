Режим работы станций метро «Марьино» и «Люблино» изменился

Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Уточняется, что северные вестибюли станций «Марьино» и «Люблино» не будут работать до открытия метрополитена 16 июля. Кроме того, они будут закрыты ежедневно с 22:00 и до открытия метрополитена на следующий день в период с 16 до 20 июля.

С 22:00 20 июля до открытия метрополитена 23 июля нельзя будет войти через южные вестибюли. С 23 до 27 июля южный вестибюль станции «Марьино» будет закрыт ежедневно с 22:00. Южный вестибюль станции «Люблино» будет работать в таком же режиме с 23 до 27 и с 30 до 31 июля.

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