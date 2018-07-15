Москвичам дадут потрогать помидоры

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» откроется сенсорный огород, где москвичи смогут потрогать и попробовать на вкус различные овощи. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Как отмечается, площадка заработает 17 июля и станет частью сенсорного сада пяти чувств. Сначала там можно будет попробовать несколько сортов томатов и перцев, а в следующем году планируется высадить капусту, тыквы, кабачки и баклажаны.

«В наше время далеко не все дети знают, как именно растут овощи, фрукты и пряные травы, потому что видят их исключительно в сорванном и приготовленном виде. Мы же хотим познакомить ребят с садоводством, культурой выращивания, а также научить их общению с природой», — пояснил директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм.

Первый в Москве сенсорный сад открылся в «Аптекарском огороде» в августе прошлого года. Инфраструктура сада и навигация разработаны с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. Кроме того, при необходимости посетители могут воспользоваться помощью волонтеров.