В связи с проведением мероприятий FIFA в Москве перекроют ряд улиц 14 и 15 июля

Об этом в своем микроблоге Twitter сообщает Центр организации дорожного движения.

До окончания ЧМ осталось совсем немного. Для проведения итоговых мероприятий: — с 19:00 14 июля до 03:00 15 июля будет ограничено движение на участке ул. Петровка; — 14 и 15 июля будет перекрыт участок ул. Ильинка.

Для поездок в центр лучше пользоваться городским транспортом.

pic.twitter.com/8kXu8aIMnn

— ЦОДД (@gucodd)

July 13, 2018

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