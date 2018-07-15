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МЧС призвало москвичей к осторожности из-за грозы и сильного ветра
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МЧС призвало москвичей к осторожности из-за грозы и сильного ветра 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Спасатели предупредили жителей столицы о порывах ветра до 15 м/с во время грозы в воскресенье, 15 июля.
Ранее Sobesednik.ru писал, что в предстоящие сутки в Москве и области воздух прогреется до 29 градусов тепла, пройдут кратковременные дожди с грозами и порывами ветра до 15 м/с.
Как передает агентство городских новостей «Москва», в связи с этим МЧС призвало жителей столицы быть внимательными и бдительными.
Спасатели советуют соблюдать осторожность при выходе на улицу в непогоду, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.
ИД «Собеседник»: последние новости
У редакции "Новой газеты" в Москве открыли сад имени Анны Политковской Новую станцию на "зеленой" ветке столичного метро откроют к концу 2018 года Москвичам пообещали 29-градусную жару и ветер до 15 м/с 15 июля
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