МЧС призвало москвичей к осторожности из-за грозы и сильного ветра

Спасатели предупредили жителей столицы о порывах ветра до 15 м/с во время грозы в воскресенье, 15 июля.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в предстоящие сутки в Москве и области воздух прогреется до 29 градусов тепла, пройдут кратковременные дожди с грозами и порывами ветра до 15 м/с.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в связи с этим МЧС призвало жителей столицы быть внимательными и бдительными.

Спасатели советуют соблюдать осторожность при выходе на улицу в непогоду, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.