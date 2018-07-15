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Собянин оценил эффект от строительства ЦКАД
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Собянин оценил роль ЦКАД для транзита грузового транспорта внутри Подмосковья 

Москва24 5 часов назад
Фото: ТАСС
Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) сделает возможным транзит грузового транспорта внутри Подмосковья. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
По словам мэра, "ЦКАД позволит перемещаться внутри области, соединяя различные областные районы". Собянин отметил, что речь идет о значительных потоках грузового транспорта, который перемещается с севера на юг и с востока на запад региона. "Через московский транспортный узел проходит большая часть грузов в России и, конечно, ЦКАД крайне необходим", − заявил мэр столицы.
Сергей Собянин также выразил уверенность в том, что с запуском ЦКАД столичные магистрали, например МКАД и ТТК, станут менее загруженными, а значит, более комфортными. "Город будет передвигаться гораздо быстрее и без всякой толкучки и особых пробок", − подчеркнул мэр.
Накануне Сергей Собянин поздравил работников транспортного комплекса с Днем московского транспорта. Мэр отметил динамичное развитие столичного транспорта и рост его популярности среди москвичей в последние годы.
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