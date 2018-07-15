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С. Собянин: ЦКАД даст возможность транзита грузового транспорта внутри Подмосковья
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С. Собянин: ЦКАД даст возможность транзита грузового транспорта внутри Подмосковья 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«ЦКАД позволит перемещаться внутри области, соединяя различные областные районы и давая возможность транзита всего грузового транспорта, который идет с севера на юг, с востока на запад и обратно — это реально большие потоки. Через московский транспортный узел проходит большая часть грузов в России и, конечно, ЦКАД крайне необходим», — сказал С. Собянин.
Он также отметил, что в столице дороги станут еще комфортнее и менее загружены.
«Дороги будут менее загружены, метро будет комфортным и менее загруженным, МКАД и Третье транспортное кольцо, вылетные магистрали станут более комфортными. Город будет передвигаться гораздо быстрее и без всякой толкучки и особых пробок», — подчеркнул мэр.
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