С. Собянин: ЦКАД даст возможность транзита грузового транспорта внутри Подмосковья

Сергей Собянин. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил мэр Москвы

«ЦКАД позволит перемещаться внутри области, соединяя различные областные районы и давая возможность транзита всего грузового транспорта, который идет с севера на юг, с востока на запад и обратно — это реально большие потоки. Через московский транспортный узел проходит большая часть грузов в России и, конечно, ЦКАД крайне необходим», — сказал С. Собянин.

Он также отметил, что в столице дороги станут еще комфортнее и менее загружены.

«Дороги будут менее загружены, метро будет комфортным и менее загруженным, МКАД и Третье транспортное кольцо, вылетные магистрали станут более комфортными. Город будет передвигаться гораздо быстрее и без всякой толкучки и особых пробок», — подчеркнул мэр.