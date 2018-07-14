Движение электрички Москва-Захарово Горьковского направления МЖД полностью отменено

Движение электропоезда сообщением Москва-Захарово Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) полностью отменено. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.

«Горьковское направление. Полная отмена: поезд №6630 (Москва-Захарово). Предварительная причина: отказ технических средств», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по тем же причинам частично отменено движение поезда №6635 (Захарово-Москва) на участке Захарово-Железнодорожная.