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Движение электрички Москва-Захарово Горьковского направления МЖД полностью отменено
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Движение электрички Москва-Захарово Горьковского направления МЖД полностью отменено 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Движение электропоезда сообщением Москва-Захарово Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) полностью отменено. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.
«Горьковское направление. Полная отмена: поезд №6630 (Москва-Захарово). Предварительная причина: отказ технических средств», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по тем же причинам частично отменено движение поезда №6635 (Захарово-Москва) на участке Захарово-Железнодорожная.
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