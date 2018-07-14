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Московский метрополитен меняет режим работы станции «Багратионовская»
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Московский метрополитен меняет режим работы станции «Багратионовская» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Режим работы станции метро «Багратионовская» Филевской ветки Московского метрополитена изменится с 16 июля по 16 октября в связи с закрытием на реконструкцию восточного вестибюля и открытием после ремонта западного, сообщает ГУП «Московский метрополитен».
"Поезда модели «Русич», следующие в центр, не будут открывать двери первых двух вагонов для посадки и высадки пассажиров. Новые поезда «Москва», следующие в ту же сторону, не будут открывать двери первых трех вагонов", — говорится в сообщении.
Кроме того, поезда, следующие из центра, не будут открывать двери последних двух и трех вагонов соответственно.
Поясняется, что разница в количестве открываемых дверей в поездах «Русич» и «Москва» на станции «Багратионовская» связана с неодинаковой длиной вагонов. При этом пассажирам поездов нового поколения будет комфортнее за счет сквозного прохода через весь состав.
Добавляется, что инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена будут дежурить на станциях «Багратионовская» и «Фили». Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.
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